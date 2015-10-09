Звезде "Барселоны" грозит дисквалификация от УЕФА: такое уже было с Неймаром

После ответного матча "Атлетико" – "Барселона" в 1/4 финала Лиги чемпионов внимание Европейского футбольного союза (УЕФА) привлекло поведение Рафиньи Диаса, передают Vesti.kz.

УЕФА внимательно изучает действия и высказывания бразильца, и ситуация для него выглядит довольно серьёзной.

По информации AS, игрок может получить сразу несколько дисциплинарных наказаний – и это вполне может сказаться на его участии в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Главная причина – слова, сказанные Рафиньей после матча. Он позволил себе жёсткую формулировку, назвав игру "украденной". Такие заявления в УЕФА воспринимаются крайне строго, особенно когда речь идёт о публичной критике судейства.

Подобные случаи уже были. Самый известный – история с Неймаром, который в похожей ситуации получил дисквалификацию на три матча. Более того, санкции применялись даже за публикации в социальных сетях, если они нарушали принципы уважения к арбитрам.

Но на этом всё не ограничилось. УЕФА также изучает жесты Рафиньи в адрес болельщиков прямо на поле. Причём ситуация выглядит ещё более неоднозначной, учитывая, что футболист даже не принимал участия в матче.

В последние годы организация последовательно ужесточает контроль за подобными эпизодами. В качестве примера вспоминают и недавние случаи, когда такие игроки, как Антонио Рюдигер, Киллиан Мбаппе и Дани Себальос, получали наказания за поведение после матчей и провокационные жесты в сторону трибун.

Напомним, "сине-гранатовые" завершили выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив мадридскому "Атлетико" по сумме двух матчей – 2:3 (0:2, 2:1).

В прошлом розыгрыше турнира каталонцы дошли до полуфинала, а последний раз выигрывали Лигу чемпионов в 2015 году.

Ранее стало известно, что главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик уже высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов.

