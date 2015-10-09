Лидер "Барселоны" нашёл позитив от вылета из Лиги чемпионов

Полузащитник каталонской "Барселоны" Дани Ольмо прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Сине-гранатовые" на стадии 1/4 финала проиграли по сумме двух матчей мадридскому "Атлетико" с общим счётом 2:3 (0:2, 2:1).

Ольмо остался недоволен судейством в ответном матче 1/4 финала с "матрасниками".

"Мы недовольны, хотели пройти дальше. Мы знали, что должны сделать больше, что нам ничего не отдадут просто так, а скорее даже отберут. Что ж, это опыт – на ближайшие годы. Мы очень молодая команда, и мы будем продолжать.

"Атлетико" играет хорошо и знает, как навредить нам своим прессингом, на который мы, возможно, отреагировали слишком поздно.

Были спорные моменты – как пенальти, как удаление Эрика Гарсии [за фол последней надежды], Кунде был рядом [с Александром Серлотом].

Второй год подряд мы вылетаем схожим образом. Идея ясна – это успешный проект, и мы это доказали", – сказал Ольмо Diario Sport.