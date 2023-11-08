Холанд только второй: кто возглавил гонку бомбардиров ЛЧ

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 14:40
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Состоялись матчи первого игрового дня в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По их итогам гонку бомбардиров возглавил форвард мадридского "Атлетико" Альваро Мората, который своим дублем помог "матрасникам" оформить разгромную победу на своем поле над "Селтиком" - 6:0. Этим самым Мората довел количество своих голов до пяти.

За ним следуют сразу три футболиста - Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Эванилсон ("Порту"), у которых по четыре забитых мяча.

В ночь на 9 ноября пройдут остальные матчи четвертого тура ЛЧ: "Бавария" - "Галатасарай", "Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" - "Севилья", ПСВ - "Ланс", "Наполи" - "Унион Берлин", "Реал" - "Брага", "Реал Сосьедад" - "Бенфика", "Зальцбург" - "Интер".

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Метки:
Лига чемпионов Холанд Эрлинг Атлетико Мадрид

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