Победа со счетом 6:0 зафиксирована в матче "Атлетико" в Лиге чемпионов

Мадридский "Атлетико" разгромил шотландский "Селтик" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
"Матрасники" на своем поле победили со счетом 6:0. Отличились Антуан Гризманн (6-я минута, 60-я), Альваро Мората (45+2-я, 76-я), Самуэл Лино (66-я) и Сауль Ньигес (84-я).
При этом гости с 23-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Дайдзена Маэды.
В другом матче группы итальянский "Лацио" на своем поле выиграл у нидерландского "Фейеноорда" - 1:0.
После четырех туров в квартете E лидирует "Атлетико" (8 очков), за ним идут "Лацио" (7), "Фейеноорд" (6) и "Селтик" (1).
28 ноября сыграют "Лацио" - "Селтик", "Фейеноорд" - "Атлетико".
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