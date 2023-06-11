Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы финальном матче Лиги чемпионов над "Интером" признался, что было трудно выиграть этот турнир, сообщают Vesti.kz.

"Уставший. Спокойный. Удовлетворенный. Это так трудно выиграть. "Наберитесь терпения", - сказал я в перерыве. Без везения было никак. Эдерсон мог пропустить и была бы ничья. Этот трофей был предначертан нам звездами. Мы собираемся отпраздновать это событие в отеле с семьей и друзьями. В понедельник парад состоится в Манчестере", - сказал Гвардиола на пресс-конференции после матча.

Напомним, "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и оформил требл по итогам сезона. Ранее клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии. При этом испанский специалист стал первым тренером в истории, выигравшим требл дважды. В первый раз он сделал это с "Барселоной" в сезоне-2008/9.

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