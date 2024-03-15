Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал грядущее противостояние с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Первая игра состоится 9 апреля в Испании, а ответная через неделю в Англии.

"Сити" - фаворит? Каждый считает по-своему. Я думаю, что в этой паре нет фаворита. Никакого реванша и быть не может, мы должны выходить в полуфинал. Все. Если хотите побеждать в Лиге чемпионов, вы должны побеждать лучших. Так что мы должны обыграть "Манчестер Сити", - цитирует слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.