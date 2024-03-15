Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Гвардиола назвал главных королей Лиги чемпионов. Это не "Манчестер Сити"

Гвардиола назвал главных королей Лиги чемпионов. Это не "Манчестер Сити"
©twitter.com/ManCity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. На этой стадии "горожане" в ранге действующих обладателей трофея сыграют с мадридским "Реалом".

"Это похоже на традицию - три года подряд играть с королями турнира! Надеюсь, мы прибудем туда в хороший момент", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в предыдущем сезоне в 1/2 финала "Манчестер Сити" оказался сильнее "Реала" - 1:1 и 4:0. В ЛЧ-2021/22 испанский клуб был сильнее англичан - 3:4, 3:1.

"Реал" сыграет с "Сити", ПСЖ с "Барселоной": стали известны пары 1/4 финала ЛЧ

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля. Финал турнира пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 23:56
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadrid Главный тренер "Реала" сделал громкое заявление о дуэли с "Манчестер Сити" в ЛЧ
Вчера , 22:10
Лига чемпионов
©twitter.com/PSG В "Барселоне" нашли способ остановить Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера , 19:22
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола назвал главных королей Лиги чемпионов. Это не "Манчестер Сити"
Вчера , 16:29
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague/ "Реал" сыграет с "Сити", ПСЖ с "Барселоной": стали известны пары 1/4 финала ЛЧ
14 марта, 15:18
Лига чемпионов
©ФК "Наполи" Угроза сборной Казахстана превзошел Мбаппе в Лиге чемпионов
14 марта, 14:30
Лига чемпионов
©UEFA Печаль Италии, мода на пенальти и дуэль Холанда с Мбаппе. Что нужно знать о 1/4 финала Лиги чемпионов
14 марта, 11:01
Лига чемпионов
©Кадр из трансляции Сын легенды схватил соперника за пах во время матча Лиги чемпионов: видео
14 марта, 09:32
Лига чемпионов
©UEFA "Атлетико" вошел в историю Лиги чемпионов
14 марта, 07:15
Лига чемпионов
©ФК "Боруссия" Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
13 марта, 15:01
Лига чемпионов
©twitter.com/Goal_TH Роналду решили выгнать после вылета из Лиги чемпионов
13 марта, 11:44
Лига чемпионов
©ФК "Барселона" Левандовски вошел в историю Лиги чемпионов. Круче только Роналду и Месси
13 марта, 11:29
Лига чемпионов
©ФК "Порту" 41-летний футболист сотворил историю в Лиге чемпионов
13 марта, 10:18
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona Стало известно, останется ли Хави в "Барселоне" в случае победы в Лиге чемпионов
13 марта, 07:00
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague "Барса" сотворила историю и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, в матче "Арсенала" все решили пенальти
13 марта, 00:41
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" вошла в историю Лиги чемпионов: подробности
12 марта, 22:00
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague В Лиге чемпионов грядет революционное изменение
11 марта, 22:25
Лига чемпионов
©twitter.com/sscnapoli Футболистам "Наполи" пообещали 10 миллионов за победу над "Барселоной"
8 марта, 11:24
Лига чемпионов
©ФК "Манчестер Сити" Гвардиола назвал главных конкурентов "Ман Сити" в Лиге чемпионов
7 марта, 14:56
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" затмил "Барсу" и вошел в историю ЛЧ. Круче только один клуб
7 марта, 14:05
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" оконфузился в Лиге чемпионов. Такое с клубом впервые
7 марта, 13:13
Лига чемпионов
©Кадр из видео "Я *** твою мать". Футболиста "Реала" оскорбил соперник: реакция попала на видео
7 марта, 11:40
Лига чемпионов
©ФК "Манчестер Сити" Холанд в ударе: забил 7 голов за 3 матча и догнал Агуэро
7 марта, 10:47
Лига чемпионов
©instagram.com/psg/ ПСЖ назвали условие победы в Лиге чемпионов
7 марта, 08:45
Лига чемпионов
©ФК "Манчестер Сити" "Ман Сити" сотворил историю в Лиге чемпионов и покорил Европу
7 марта, 08:00
Лига чемпионов
©instagram.com/judebellingham 20-летняя звезда "Реала" вошел в историю Лиги чемпионов
7 марта, 07:16
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" и "Манчестер Сити" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
6 марта, 15:00
Лига чемпионов
©IG/ ПСЖ и "Бавария" Мбаппе и Кейн установили уникальное достижение
6 марта, 10:15
Лига чемпионов
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе побил рекорд Месси и вошел в историю. Круче только Роналду
6 марта, 09:27
Лига чемпионов
©PSG ПСЖ снял проклятие Месси
6 марта, 07:06
Лига чемпионов
©twitter.com/ChampionsLeague Мбаппе затащил ПСЖ в четвертьфинал ЛЧ, а матч "Баварии" обернулся разгромом

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus