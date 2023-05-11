Глава Ла Лиги высказался о первом матче "Реала" с "Манчестер Сити" в ЛЧ

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Вчера 08:56
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился впечатлениями от первого матча между "Реалом" и "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, передает "Чемпионат".

Напомним, встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:1.

"Суперматч, суперинтересный и, в конечном счете, то, что и ожидалось. Я думаю, что "Реал" заслужил большего, но в этом турнире не просто играть лучше, но и "Реал" показал, что вдали от дома в Лиге чемпионов может играть разрушительно. Пусть готовятся к матчу в Манчестере", - сказал Тебас.

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" состоится 17 мая в Англии.

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Интер" обыграл "Милан" со счетом 2:0.

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Метки:
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов

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