"Интер" обыграл "Милан" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

"Интер" одержал победу над "Миланом" в 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Итальянское дерби прошло в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Номинальным хозяином встречи был "Милан".
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера".
Dreamland for Inter 🤯#UCL pic.twitter.com/Jr8g1ZMS8S— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2023
Счет на восьмой минуте открыл армянский полузащитник Генрих Мхитарян.
Deadly Džeko 🎯#UCL pic.twitter.com/qlbZw0cLwH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2023
Спустя три минуты после гола Мхитаряна гол забил боснийский форвард Эдин Джеко.
По ходу матча полузащитник "Милана" Сандро Тоналли сотряс каркас ворот соперника. А в одном из эпизодов испанский арбитр Хесус Хиль Мансано не стал назначать пенальти в ворота "Милана". Судья прибег к просмотру VAR после попадания мяча в руку одного из игроков красно-черных.
Ответный матч пройдет в ночь на 17 мая по времени Астаны.
Отметим, что в другом полуфинале испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграли вничью в Мадриде - 1:1.
Tonali came close for Milan 😲— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2023
Will they find a goal? #UCL pic.twitter.com/7j8pc6J964
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