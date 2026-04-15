Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, сообщают Vesti.kz.

По сумме двух матчей "сине-гранатовые" уступили мадридскому "Атлетико" с общим счётом 2:3 (0:2, 2:1).

"Мы разочарованы. У нас было много моментов. Мы имели возможность сделать 3:0, а в итоге пропустили. Мы разочарованы.

Мы провели фантастический матч. Доигрывали вдесятером, а команда была просто великолепна. Я действительно ценю то, что увидел сегодня. Нам просто не повезло. Так бывает. Нужно это принять.

Это футбол. Все решают мелкие детали. Нужно кое-что улучшить, но менталитет, отношение… команда отдала все силы. Именно это мы и хотим видеть. Ребята проделали фантастическую работу, но нам не удалось добиться результата", - приводит слова Флика Marca.