Финал Лиги чемпионов-2023 могут перенести

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Сегодня 10:25
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Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в португальский Лиссабон, сообщает Daily Mail. Причиной могут беспорядки из-за президентских выборов в Турции. 

Напомним, финал должен пройти в субботу, 10 июня, на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Но там опасаются нарушений общественного порядка. 

В УЕФА переносить встречу не хотят, но пойдут на это, если будет угроза безопасности. 

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов "Реал" дома сыграл вничью с "Манчестер Сити" (1:1), а "Милан" на своей арене проиграл "Интеру" (0:2).

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