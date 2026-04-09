Стало известно, почему один из лидеров "Барселоны" Педри был заменён в перерыве первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.

Встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

По данным Jijantes FC, у Педри случился небольшой мышечный спазм, поэтому его заменили в перерыве, чтобы не рисковать. У полузащитника нет никаких травм, и сегодня утром ему не проводили медицинских обследований. Так что он должен помочь "сине-гранатовым" в ответной игре, которая состоится 14 апреля в Мадриде.

В нынешнем сезоне он провёл 35 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав десять результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.



