"Это космос". Капитан "Кайрата" высказался про 0:5 от "Реала"

Капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович прокомментировал результат матча с мадридским "Реалом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

"Это космос. Пришлось много без мяча (играть). Мы представляли, что так будет. Конечно, многовато - пять. Хотелось более достойно выступить, но что есть", - сказал Мартынович в эфире Okko.