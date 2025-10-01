Габонский форвард "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг вошёл в историю Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

В матче второго тура общего этапа против амстердамского "Аякса" 36-летний нападающий отметился голом и двумя результативными передачами, а его команда разгромила соперника со счётом 4:0.

Таким образом, Обамеянг, как сообщает Opta Sports, стал самым возрастным игроком в истории турнира, которому удалось совершить три результативных действия за одну встречу — 36 лет и 104 дня.

Ранее габонский форвард выступал за "Боруссию" Дортмунд, "Арсенал", "Челси" и "Барселону". В составе каталонского клуба он забил 13 голов в 24 матчах.

За карьеру Обамеянг успел завоевать титул лучшего бомбардира Бундеслиги (2017), выиграл Кубок Германии, а в Англии стал обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе "Арсенала". Также он является рекордсменом сборной Габона по числу забитых мячей.

Для "Марселя" эта победа стала первой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В стартовом туре французская команда уступила мадридскому "Реалу" (1:2).



