Венгерский клуб "Ференцварош" прибыл в Костанай, где сыграет в Лиге чемпионов с "Тоболом", передает корреспондент Vesti.kz.
Гостевая команда объявила о своем прилете, добавив фото со встречи в аэропорту.
"Мы прибыли в Казахстан! ✈️▶️🇰🇿", - написала пресс-служба венгерского клуба в своих социальных сетях.
В комментариях футбольные болельщики писали не только "Добро пожаловать", но и желали победы каждому из конкурентов.
Добавим, что ранее "Тобол" объявил состав на турнир, а первые игры пройдут 6 и 13 июля.
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