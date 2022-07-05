Венгерский клуб "Ференцварош" прибыл в Костанай, где сыграет в Лиге чемпионов с "Тоболом", передает корреспондент Vesti.kz.

Гостевая команда объявила о своем прилете, добавив фото со встречи в аэропорту.

"Мы прибыли в Казахстан! ✈️▶️🇰🇿", - написала пресс-служба венгерского клуба в своих социальных сетях.

В комментариях футбольные болельщики писали не только "Добро пожаловать", но и желали победы каждому из конкурентов.

Добавим, что ранее "Тобол" объявил состав на турнир, а первые игры пройдут 6 и 13 июля.

Победитель КПЛ назвал состав на Лигу чемпионов

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