"Барселона" сотворила историю в Лиге чемпионов после волевой победы в гостях над "Бенфикой" в седьмом туре общего этапа, передают Vesti.kz.
По информации OptaJose, это первый случай, когда команда выиграла матч Лиги чемпионов, проигрывая в два мяча. В ходе встречи каталонцы уступали 1:3 и 2:4, несмотря на это не только отыгрались, но и вырвали победу в компенсированное время - 5:4. Видеообзор игры смотрите здесь.
Камбэк "Барселоны" с 9 голами, волевой "Атлетико" и максимальный "Ливерпуль". Обзор матчей Лиги чемпионов
Также "Барселона" стала второй командой, которая выиграла матч Лиги чемпионов, пропустив четыре мяча.
В восьмом туре, 29 января, "сине-гранатовые" примут на своем поле "Аталанту".