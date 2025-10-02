Лига чемпионов
Сегодня 08:11

Де Брюйне нашел нового Холанда, и он уже в его команде

©x.com/mancity

Кевин де Брюйне прокомментировал победу "Наполи" над "Спортингом" (2:1) в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz

Полузащитник был автором двух голевых передач на Расмуса Хейлунда, который оформил дубль в этом поединке.

"Мы сыграли хорошо, хотя "Спортинг" был сильным соперником. Они продемонстрировали отличную технику и интенсивность, но пенальти был назначен из-за нашей собственной ошибки.

Мы заслужили победу, потому что создавали моменты и контролировали игру", – цитируют де Брюйне Corriere dello Sport.

Говоря о Хейлунде, он отметил, что молодой нападающий продолжает прогрессировать и напоминает ему Эрлинга Холанда

"Расмус развивается очень быстро. Он действительно похож на Холанда, они оба любят атаковать из глубины.

Конечно, Хейлунд иногда будет отходить за мячом, но я думаю, ему нужно больше открываться для атак, потому что у него есть отличная способность забивать и помогать команде", – добавил бельгийский полузащитник.

Модрич шокировал в сенсационном матче "Милана"


Напомним, что звездный бельгиец выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, а в июне перешел итальянский "Наполи".

В составе "горожан" Де Брюйне шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз завоевывал Кубок английской лиги, дважды выиграл Кубок Англии, а также по разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →