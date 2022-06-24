Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе к экс-форварду "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ференцварош" в квалификации Лиги чемпионов сыграет с костанайским "Тоболом".

Ранее сообщалось о том, что чемпион Венгрии предложил Дзюбе трехлетний контракт с зарплатой в один миллион долларов.

"Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке, - сказал Черчесов. - Однако применительно к "Ференцварошу" кандидатура Дзюбы не рассматривалась, о чем я уже, кстати, говорил. Так что не знаю, откуда взялась эта информация. На данный момент группа атаки у нас укомплектована, мы не ищем нападающих. Есть планы по дальнейшему укреплению состава, но речь идет об представителях других амплуа", - сказал Черчесов.

Первый матч пройдет 6 июля в Костанае. Ответная игра состоится в ночь на 14 июля в Будапеште.

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