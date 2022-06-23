Соперник "Тобола" по ЛЧ предложил Дзюбе контракт на миллион

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба имеет несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает "Чемпионат".

Отмечается, что венгерский "Ференцварош", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, предложил Дзюбе трехлетний контракт с зарплатой один миллион долларов.

Также сообщается, что переговоры с Артемом провел действующий чемпион Греции - "Олимпиакос".

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Дзюба близок к переезду в Турцию. Интерес к нему приписывали "Галатасараю" и "Фенербахче".

В конце мая Дзюба покинул "Зенит".

Напомним,"Ференцварош" сыграет с "Тоболом" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 6 июля в Костанае. Ответная игра состоится в ночь на 14 июля в Будапеште.

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