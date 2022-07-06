Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал результат первого матча против костанайского "Тобола" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В принципе, мы готовились к тяжелому матчу, и это то, что мы получили. Мы сделали все возможное на поле, но таков был результат. Это была сбалансированная игра, шансы были и у нас, и у соперника. Были трудности, о которых я не хочу сейчас говорить, мы должны обсудить их между собой", - цитирует Черчесова пресс-служба венгерского клуба.

Напомним, матч прошел в Костанае и завершился со счетом 0:0.

Ответную игру команды проведут 13 июля в Будапеште.

Победитель противостояния во втором отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в паре "Слован" (Словакия) - "Динамо" Батуми (Грузия).

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