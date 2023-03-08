"Челси" совершил камбэк и оставил "Боруссию" без Лиги чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 04:08
©UEFA

Лондонский "Челси" шагнул в 1/4 финала Лиги чемпионов. После поражения в первом матче команда сумела взять реванш у дортмундской "Боруссии" у себя дома, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Лондоне, завершился победой "синих" со счетом 2:0. На 43-й минуте счет открыл Рахим Стерлинг, а на 53-й удвоил преимущество хозяев поля Кай Хаверц, реализовавший пенальти. 

Тремя неделями ранее "Боруссия" добыла победу у себя дома - 1:0. По итогам двух встреч английский клуб сохранил место в главном еврокубковом турнире и пробился в четвертьфинал. Что касается "шмелей", то для них евросезон завершен.

Напомним, что ранее определился первый участник 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Челси Боруссия Дортмунд

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