"Челси" - "Барселона": во сколько начало матча Лиги чемпионов и где смотреть трансляцию

В ночь с 25 на 26 ноября состоится матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором лондонский "Челси" примет каталонскую "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдёт на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало трансляции в 00:55 по казахстанскому времени.

В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция матча "Челси" - "Барселона"

После четырёх туров "Челси" набрал семь очков и занимает 12-е место в общей таблице Лиги чемпионов. "Барселона" заработали семь очков и располагаются на 11-й строчке.