"БИИК-Казыгурт" стартовал с крупной победы в женской Лиге чемпионов

Футбольный клуб "БИИК-Казыгурт" обыграл словацкий "Слован" в женской Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча первого отборочного раунда группы 2 прошла в Шотландии и завершилась со счетом 4:0 в пользу казахстанского клуба. Дубль оформила Рейчел Кундананджи (26-я минута, 62-я), а также отличились Кеннеди Роуз (77-я) и Приска Чилуфья (83-я). При этом "Слован" с десятой минуты играл вдесятером вследствие удаления вратаря Доминики Резековой.

Таким образом, казахстанки в матче за выход во второй раунд, 21 августа, сыграют с хозяевами мини-турнира - футболистками "Глазго Сити", которые в своем матче обыграли мальтийскую команду "Биркиркара" - 3:0.

"БИИК-Казыгурт" начал выступление с Пути чемпионов, на этой стадии играют 43 команды: чемпионы ассоциаций с рейтингом от восьмого и ниже.

Участники разбиты на 11 мини-турниров: десять турниров проходят с участием четырех команд и еще один - с участием трех. Команды с самым высоким рейтингом проводят финалы дома.

Победители 11 финалов попадут во второй раунд, где присоединятся к трем командам с прямыми путевками. Во втором раунде будет разыграно семь путевок в групповой этап.

Напомним, что ранее "Окжетпес" крупно проиграл лондонскому "Арсеналу" и потерял шансы отобраться в групповой этап ЛЧ.

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