"Барселону" могут наказать после сенсационного вылета из еврокубков

УЕФА может наказать несколько команд по итогам четвертьфинальных матчей еврокубков, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Marca.

По данным источника, в центре внимания оказались "Манчестер Сити", "Атлетико", "Барселона" и "Айнтрахт".

Добавим, что во время ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Сити" произошел конфликт с участием игроков обеих команд. Позже футболисты продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.

Что же касается четвертьфинала Лиги Европы между "Барселоной" и "Айнтрахтом", то тут произошел скандал с участием болельщиков. В знак протеста фанаты каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма.

На матче присутствовало около 30 тысяч болельщиков немецкого клуба, но, согласно правилам, болельщики на стадионе должны быть удобно разделены и их нельзя смешивать. "Айнтрахт", в свою очередь, нарушил правило, согласно которому количество болельщиков во время выездного матча не должно превышать пять процентов.

Напомним, что "Манчестер Сити" по сумме двух игр победил "Атлетико" (1:0), а в полуфинале сыграет с "Реалом". Вторую пару составили "Ливерпуль" и "Вильярреал".

В Лиге Европы "Барселона" сенсационно проиграла "Айнтрахту" на своем поле, а в следующем круге клуб из Германии сыграет с "Вест Хэмом" из Англии. В другом дуэте сойдутся "Лейпциг" из Германии и шотландский "Глазго Рейнджерс".

Сенсацией завершился матч "Барселоны" в Лиге Европы

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира