Плевались и кидались. Появилось видео стычки игроков "Атлетико" и "Сити" после матча Лиги чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" и испанского "Атлетико" едва не подрались в подтрибунном помещении после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов, сообщает "Р-Спорт".

Игра в Мадриде в среду закончилась со счетом 0:0, в следующий раунд по сумме двух матчей прошли гости. В концовке ответной встречи футболисты устроили потасовку на поле, арбитр добавил к основному времени девять минут, в итоге футболисты провели на поле 12 компенсированных минут.

После финального свистка потасовка продолжилась в подтрибунном помещении стадиона "Ванда Метрополитано". На появившемся в Сети видео видно, как футболисты толкаются и обмениваются репликами. Один из игроков "Атлетико" что-то бросил в сторону футболистов гостей, а затем как будто бы плюнул.

Не желавших успокаиваться спортсменов в итоге пришлось разнимать полицейскому отряду. Ранее фигурантами послематчевого противостояния были названы защитник "Атлетико" Стефан Савич и полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш, которые начали "поединок" еще на футбольном поле.

Добавим, что в полуфинале турнира "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом", а "Ливерпуль" - с "Вильярреалом".

