"Барселона" разгромила "Челси" и впервые выиграла женскую Лигу чемпионов

Испанская "Барселона" стала победителем женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финал турнира прошел Гетеборге (Швеция). Футболистки каталонского клуба встречались с "Челси" и разгромили соперниц со счетом 4:0.

Сначала на первой минуте немецкая полузащитница английского клуба Мелани Лойпольц забила автогол. Затем на 14-й минуте испанка Алексия Путельяс забила в ворота "Челси" пенальти. А довершили разгром соперниц Айтана Бонмати и Каролине Грэм-Хансен, отличившиеся на 21-й и 36-й минутах соответственно.

Отметим, что "Барселона" впервые в истории выиграла женскую Лигу чемпионов.

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