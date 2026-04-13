"Барселона" получила плохие новости на ответный матч Лиги чемпионов с "Атлетико"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Марк Берналь рискует пропустить ответный матч против мадридского "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

18-летний футболист повредил лодыжку в начале месяца, из-за чего пропустил два последних матча команды.

По информации Diario AS, Берналь не успевает залечить травму к ответной встрече с "Атлетико". Футболист либо сыграет на обезболивающих, либо вообще не появится на поле.

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик не хочет рисковать здоровьем игрока и форсировать его возвращение. Ожидается, что решение будет принято в понедельник.

Напомним, "Барселона" проиграла "Атлетико" на "Камп Ноу" в первом матче 1/4 финала ЛЧ со счётом 0:2.

Ответная игра пройдёт во вторник, 14 апреля, в Мадриде.

В нынешнем сезоне Берналь принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.