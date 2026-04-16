Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал болезненный вылет команды из Лиги чемпионов, взяв ответственность за неудачу на себя. На стадии четвертьфинала мадридцы уступили "Баварии" с общим счётом 4:6, и завершили борьбу за трофей, сообщают Vesti.kz.

"Я несу ответственность за поражения и приму последствия. Болельщики должны гордиться игроками, которые выложились на полную и до конца защищали этот знак отличия", — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Арбелоа возглавил "Королевский клуб" в январе 2026 года, подписав контракт до лета 2027-го. Однако текущий сезон складывается для "сливочных" крайне непросто: команда уже выбыла из борьбы за Кубок Испании, уступила в финале Суперкубка страны и лишилась шансов на победу в Лиге чемпионов.

Единственной надеждой на трофей остаётся чемпионат Испании. За семь туров до финиша Ла Лиги подопечные Арбелоа занимают второе место, отставая от лидирующей "Барселоны" на девять очков.