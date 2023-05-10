Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел 190-й матч в Лиге чемпионов. Этим самым он повторил рекорд Алекса Фергюсона, возглавлявшего в свое время "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Педро Мартина.

За ними идут Арсен Венгер (184) и Хосеп Гвардиола (159).

В ответном матче 1/2 финала ЛЧ, который состоится 17 мая в Англии, Анчелотти побьет рекорд Фергюсона и станет абсолютным рекордсменом турнира по матчам.

Напомним, что первый полуфинальный матч ЛЧ "Реала" и "Манчестер Сити" на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:1.

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