Сегодня 00:25

Алонсо оценил игру Мбаппе после разгрома "Кайрата" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал результат матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" и отметил игру Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу испанского клуба. В составе победителей хет-трик оформил Мбаппе.

- У нас была четкая цель выиграть матч и забить побольше голов. Хотим победить в остальных играх. Игроки были спокойны и уверенны в себе.

 - На каком уровне находится Мбаппе, и является ли он лучшим в мире?

- Он играет ключевую роль в каждом матче. Особенно когда, находится перед воротами. Он завершает голевые комбинации. Первый гол с игры был очень красивым. Очень важно, чтобы у него были хорошие возможности и показатели. Я доволен, как он играет. Это игрок, который проводит фантастический сезон.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" со счетом 4:1. "Реал" на старте розыгрыша обыграл марсельский "Олимпик" (2:1).

В следующем туре алматинцы 21 октября примут на своем поле кипрский "Пафос".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
2 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
3 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
4 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
5 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
6 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
7 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
8 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
9 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
10 Интер 1 1 0 0 2-0 3
11 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
12 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
13 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
16 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
17 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
18 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
20 Байер 1 0 1 0 2-2 1
21 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
22 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
23 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
26 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
27 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
28 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Челси 1 0 0 1 1-3 0
31 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
32 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

