Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал результат матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" и отметил игру Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу испанского клуба. В составе победителей хет-трик оформил Мбаппе.

- У нас была четкая цель выиграть матч и забить побольше голов. Хотим победить в остальных играх. Игроки были спокойны и уверенны в себе.

- Он играет ключевую роль в каждом матче. Особенно когда, находится перед воротами. Он завершает голевые комбинации. Первый гол с игры был очень красивым. Очень важно, чтобы у него были хорошие возможности и показатели. Я доволен, как он играет. Это игрок, который проводит фантастический сезон.

- На каком уровне находится Мбаппе, и является ли он лучшим в мире?

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" со счетом 4:1. "Реал" на старте розыгрыша обыграл марсельский "Олимпик" (2:1).

В следующем туре алматинцы 21 октября примут на своем поле кипрский "Пафос".