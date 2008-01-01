Прямая трансляция матча "РБ Лейпциг" - ПСЖ за выход в финал Лиги чемпионов

Начало - в 01:00.

Коллаж: deviantart.com/jafarjeef©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 17:35
В ночь с 18 на 19 августа немецкий "РБ Лейпциг" и французский ПСЖ определят первого финалиста Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра пройдет на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazaqstan - трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте телеканала. 

В 1/4 финала "РБ Лейпциг" со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико", а ПСЖ победил итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах. 

Во втором полуфинале в ночь с 19 на 20 августа встретятся немецкая "Бавария" и французский "Лион". Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа. Все игры начнутся в 01:00. 

С 1/4 финала все матчи ЛЧ проходит в Лиссабоне, а победитель определяется по итогам одной встречи. В 2019 году победителем ЛЧ стал английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию испанского "Реала".
Метки:
ПСЖ РБ Лейпциг Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 17:35
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