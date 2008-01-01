Прямая трансляция матча "РБ Лейпциг" - ПСЖ за выход в финал Лиги чемпионов

В ночь с 18 на 19 августа немецкий "РБ Лейпциг
" и французский ПСЖ
определят первого финалиста Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра пройдет на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazaqstan - трансляция в интернете будет доступна на официальном сайте
телеканала.
В 1/4 финала "РБ Лейпциг" со счетом 2:1 обыграл
испанский "Атлетико
", а ПСЖ победил
итальянскую "Аталанту" - 2:1, забив на 90-й и 93-й минутах.
Во втором полуфинале в ночь с 19 на 20 августа встретятся немецкая "Бавария" и французский "Лион". Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа. Все игры начнутся в 01:00.
С 1/4 финала все матчи ЛЧ проходит в Лиссабоне, а победитель определяется по итогам одной встречи. В 2019 году победителем ЛЧ стал английский "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию испанского "Реала".