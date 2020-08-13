ПСЖ забил два гола после 90-й минуты и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

Французский ПСЖ
победил итальянскую "Аталанту
" в четвертьфинале Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на "Эштадиу да Луж" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. На 27-й минуте хорватский хавбек Марио Пашалич
вывел "Аталанту" вперед, но ПСЖ в самой концовке совершил невероятный камбэк - на 90-й забил бразильский защитник Маркиньос
, а на 93-й - камерунский форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг
, удачно вышедший на замену.
Для ПСЖ предстоящий полуфинал станет первым с 1995 года, а для "Аталанты" эта ЛЧ была дебютной. За выход в финал парижане встретятся с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом".
Начиная с 1/4 финала все игры ЛЧ проходят в Лиссабоне. Победители пар определятся по итогам одного матча.
Расписание 1/4 финала ЛЧ
(все матчи начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана):
14 августа: "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
15 августа: "Барселона" - "Бавария"
16 августа: "Манчестер Сити" - "Лион"
Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.
Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала".
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