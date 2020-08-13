ПСЖ забил два гола после 90-й минуты и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямые трансляции Лиги чемпионов
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

ПСЖ забил два гола после 90-й минуты и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

Парижане проигрывали до 89-й минуты.

ПСЖ забил два гола после 90-й минуты и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов
Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Французский ПСЖ победил итальянскую "Аталанту" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на "Эштадиу да Луж" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 2:1. На 27-й минуте хорватский хавбек Марио Пашалич вывел "Аталанту" вперед, но ПСЖ в самой концовке совершил невероятный камбэк - на 90-й забил бразильский защитник Маркиньос, а на 93-й - камерунский форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, удачно вышедший на замену.  



Для ПСЖ предстоящий полуфинал станет первым с 1995 года, а для "Аталанты" эта ЛЧ была дебютной. За выход в финал парижане встретятся с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом". 

Начиная с 1/4 финала все игры ЛЧ проходят в Лиссабоне. Победители пар определятся по итогам одного матча. 

Расписание 1/4 финала ЛЧ (все матчи начнутся в 01:00 по времени Нур-Султана):
14 августа: "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
15 августа: "Барселона" - "Бавария"
16 августа: "Манчестер Сити" - "Лион"

Полуфиналы по времени Нур-Султана пройдут 19 и 20 августа, а финал - 24 августа. Все эти игры также начнутся в 01:00.

Напомним, что в 2019 году победителем ЛЧ стал "Ливерпуль", который прервал трехлетнюю гегемонию "Реала". 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
ПСЖ Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
02:58
Футбол

ПСЖ забил два гола после 90-й минуты и стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов
Вчера
22:02
Футбол

Эксперт из Беларуси оценил форму "Астаны" перед стартом в ЛЧ и самого опасного игрока "Динамо"
Вчера
19:19
Футбол

В Беларуси заговорили о переносе матча Лиги чемпионов с "Астаной"
Вчера
17:40
Футбол

Прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Аталанта" - ПСЖ
Вчера
16:31
Футбол

УЕФА назначил судей на первый матч "Астаны" в Лиге чемпионов
Вчера
15:31
Футбол

В "Астане" сделали заявление по вылету на матч Лиги чемпионов в охваченную беспорядками Беларусь
Вчера
15:14
Футбол

Экс-тренер казахстанского клуба из Беларуси сравнил шансы "Астаны" и "Динамо-Брест" в Лиге чемпионов
Вчера
13:41
Футбол

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов футболистов обяжут сдавать допинг-тест перед зеркалом
Вчера
12:35
Футбол

Футболисты-грузчики и при чем тут Марадона? Что нужно знать о сопернике "Астаны" в Лиге чемпионов
Вчера
07:22
Футбол

Боевые выезды и могильщики БАТЭ. Как соперничали казахстанские и белорусские клубы в еврокубках
11 августа
22:34
Футбол

В новом сезоне Лиги чемпионов с участием "Астаны" отменен первый матч
11 августа
22:06
Футбол

Маленький Халк, Милевский и бомбардир из Караганды. Звезды "Динамо" хотят выбить "Астану" из ЛЧ
11 августа
18:23
Футбол

Победа, драмы и поражения. Как казахстанские клубы играли с соперниками из Румынии в ЛЧ
11 августа
18:06
Футбол

Сопернику "Астаны" по Лиге чемпионов перенесли матч на фоне протестов против Лукашенко
11 августа
16:57
Футбол

Тренер "Динамо-Бреста" рассказал о сложностях с "Астаной" перед матчем Лиги чемпионов
11 августа
16:39
Футбол

"Я был в Казахстане в 2010 году". Сербский футболист с опытом игры в Италии прокомментировал трансфер в "Астану"
11 августа
15:53
Футбол

УЕФА назначил дату, время и место матча "Астаны" в Лиге чемпионов
11 августа
15:15
Футбол

Сербская стена. Зачем "Астана" подписала еще одного центрбека
11 августа
10:51
Футбол

УЕФА оплатит чартеры казахстанским клубам в еврокубках
10 августа
16:30
Футбол

"Астана" узнала соперника по второму раунду Лиги чемпионов
10 августа
12:30
Футбол

"В "Астану" верят больше, чем в "Динамо-Брест". Как фанаты команд восприняли итоги жеребьевки ЛЧ
9 августа
23:33
Футбол

"Команда почти пять месяцев без игрового тонуса". Гендиректор "Астаны" - о жеребьевке Лиги чемпионов
9 августа
19:59
Футбол

Билек оценил первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов и новичка с опытом игры в Италии
9 августа
18:18
Футбол

Роналду начал искать новый клуб после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов
9 августа
17:48
Футбол

Состав "Астаны" в два раза дороже первого соперника в Лиге чемпионов
9 августа
12:36
Футбол

"Только гений способен на такое". Месси похвалили после победы "Барселоны" в матче Лиги чемпионов
9 августа
08:56
Футбол

Прямая трансляция жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов с участием "Астаны"
9 августа
08:19
Футбол

Форвард "Барселоны" Луис Суарес назвал "Баварию" одним из главных претендентов на победу в ЛЧ
9 августа
04:03
Футбол

"Астана" узнала свою группу на жеребьевке и четырех возможных соперников на старте Лиги чемпионов
9 августа
03:05
Футбол

Стали известны все участники и пары 1/4 финала Лиги чемпионов
27 февраля
08:20
Футбол

Видеообзор матча Лиги чемпионов "Лион" - "Ювентус" (1:0)
27 февраля
07:39
Футбол

Видеообзор матча Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2)
5 октября 2019
23:23
Футбол

Видео победного гола "Астаны" в первом матче Юношеской лиги УЕФА
16 июля 2019
15:45
Футбол

Первая тренировка "Астаны" в Румынии перед ответным матчем Лиги чемпионов
10 июля 2019
22:54
Футбол

"Астана" - ЧФР: дневник комментатора, гол Постникова, предложение на футболе
9 июля 2019
19:57
Футбол

Фото с первого матча "Астаны" в Лиге чемпионов
7 августа 2018
20:57
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Динамо"
24 июля 2018
21:15
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Мидтьюлланд"
11 июля 2018
20:54
Футбол

Фото с матча Лиги чемпионов "Астана" - "Сутьеска"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика