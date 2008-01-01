Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион"

Сегодня, в ночь с 7 на 8 августа, возобновляется розыгрыш футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 01:00 по времени Нур-Султана состоятся два ответных матча 1/8-й финала.

Роналду сменил прическу перед возобновлением Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" примет "Лион". В первой встрече, которая состоялась еще в феврале, французский клуб сенсационно обыграл итальянцев благодаря единственному голу Тузара.

В другом матче в Англии сойдутся "Манчестер Сити" и "Реал". В первой игре, также в конце февраля, испанцы дома уступили со счетом 1:2.

Бэйл отказался играть в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

Матч "Ювентус" - "Лион" в прямом эфире покажет Qazsport, трансляцию также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

А игру "Манчестер Сити" - "Реал" в прямом эфире можно посмотреть по телеканалу Kazakhstan или на его сайте по этой ссылке.