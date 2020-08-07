Бэйл отказался играть в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не попал в заявку для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
Встреча состоится сегодня, 7 августа, в Англи. Первый матч завершился проигрышем мадридцев со счетом 1:2.
Главный тренер испанской команды Зинедин Зидан сообщил, что полузащитник сам отказался играть за испанский клуб.
"Уже много было сказано про наши с Бэйлом отношения. Они у нас уважительные, как у тренера и игрока. Между нами состоялся личный разговор, в ходе которого он предпочел не играть в матче. Остальное пусть останется между ним и мной. Я не собираюсь ничего вам говорить о взаимоотношениях. Бэйл является игроком "Реала", за что я его уважаю. Мы концентрируемся на матче против "Манчестер Сити", но Гарета там не будет из-за его желания", - цитирует Зидана Marca.
Напомним, ранее сообщалось, что Бэйл разочаровал Зидана и покинет "Реал".
Our 24-man squad for the match against @ManCity!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ybR3uqQDyP
Our 24-man squad for the match against @ManCity!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ybR3uqQDyP— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 5, 2020
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