20-летний футболист "Баварии" установил рекорд в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 22:10
©twitter.com/JamalMusiala

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала установил клубный рекорд в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz. Так, в ответном матче 1/8 финала с ПСЖ (2:0) немец совершил восемь удачных обводок.

По информации Opta Sport, ни одному игроку мюнхенского клуба не удавалось сделать больше успешных обводок в одном матче стадии плей-офф Лиги чемпионов с момента начала подсчета статистики (статистика ведется с сезона-2003/04).

Для "Баварии" этот выход в четвертьфинал Лиги чемпионов стал уже 21-м, что является рекордом за всю историю турнира.

В текущем сезоне 20-летний Мусиала принял участие в 22 матчах Бундеслиги в составе "Баварии", забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. В Лиге чемпионов на счету полузащитника сборной Германии две результативные передачи в семи матчах.

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Метки:
Бавария Рекорд Лига чемпионов

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