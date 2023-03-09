Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Лига чемпионов Сегодня 15:06 Комментарии "Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов ©twitter.com/FCBayernEN Мюнхенская "Бавария" в 21-й раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и установила рекорд турнира, сообщают Vesti.kz. Накануне команда Юлиана Нагельсманна обыграла ПСЖ (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира (первый матч – 1:0). Таким образом, мюнхенцы выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще любого другого клуба. Также "Бавария" сыграла в четырех последних матча в Лиге чемпионов на ноль, что является повторением клубного рекорда. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Хоккей

Футзал

Волейбол

Баскетбол

Теннис

Бенди

Водное поло

Хоккей на траве Реклама Новости Реклама