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"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов

"Бавария" установила рекорд Лиги чемпионов
©twitter.com/FCBayernEN

Мюнхенская "Бавария" в 21-й раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и установила рекорд турнира, сообщают Vesti.kz.

Накануне команда Юлиана Нагельсманна обыграла ПСЖ (2:0) в ответном матче 1/8 финала турнира (первый матч – 1:0). Таким образом, мюнхенцы выходили в 1/4 финала Лиги чемпионов чаще любого другого клуба.

Также "Бавария" сыграла в четырех последних матча в Лиге чемпионов на ноль, что является повторением клубного рекорда.

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Метки:
Бавария Лига чемпионов Рекорд

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