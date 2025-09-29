Вратарь алматинского "Кайрата" Шерхан Калмурза поделился настроем на предстоящий матч с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча команд в рамках второго тура общего этапа ЛЧ состоится 30 сентября и пройдет на стадионе "Центральный" в Алматы.

"Это большая ответственность, надо играть не только за клуб. Вся страна смотрит, можно сказать, даже весь СНГ будет болеть за нас. Я считаю, что мы, несмотря на то что это большой клуб, должны показывать свою игру и показать всем, кто мы, что в Казахстане есть большие таланты и есть футбол", – сказал Калмурза в эфире телеканала Qsport.