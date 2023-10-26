17-летний игрок побил рекорд Лиги чемпионов

Футболист "Пари Сен-Жермена" Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым автором двух ассистов в матче Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Заир-Эмери отдал две голевые передачи против "Милана" (3:0) в возрасте 17 лет и 231 дня, превзойдя рекорд англичанина Тео Уолкотта - 17 лет и 250 дней в 2006 году против "Гамбурга".

7 ноября сыграют "Боруссия" Дортмунд - "Ньюкасл", "Милан" - "Пари Сен-Жермен". С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.

Ранее главный тренер парижан Луис Энрике восхитился игрой своего таланта.

Заир-Эмери с ранних лет выступал за детскую команду футбольного клуба "Обервилье". В 2014 году присоединился к академии клуба "Пари Сен-Жермен". В сезоне-2021/2022 он уже играл за команду ПСЖ до 19 лет. 6 августа 2022-го дебютировал в основном составе парижан в матче французской Лиги 1 против "Клермона". Стал самым молодым игроком в истории ПСЖ, выйдя на поле в возрасте 16 лет и 151 дня.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 50 миллионов евро.