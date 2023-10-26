17-летний футболист восхитил тренера игрой в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике оценил игру своего футболиста Уоррена Заира-Эмери в матче с "Миланом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. 17-летний Заир-Эмери вышел в стартовом составе и отметился двумя голевыми пасами.
"Будет ли Уоррен играть за сборную Франции? Это вопрос к главному тренеру, а не ко мне. Такая игра в его возрасте впечатляет. Он хорош, он будет забивать. Пока он отдает голевые передачи.
Уоррен - хороший пример для молодежи из академии ПСЖ. Я очень доволен им. По игре и не скажешь, что ему 17 лет, играет будто ему 34", - сказал Энрике.
7 ноября сыграют "Боруссия" Дортмунд - "Ньюкасл", "Милан" - "Пари Сен-Жермен". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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7 ноября
|Боруссия-09 Д
|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
|Шахтер Д
|Барселона
|23:45
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8 ноября
|Атлетико М
|Селтик
|02:00
|Лацио
|Фейеноорд
|02:00
|Милан
|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Порту
|Антверпен
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
|23:45
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9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
|ПСВ Эйндховен
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
|02:00
|Зальцбург
|Интер
|02:00