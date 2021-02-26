Казахстанский клуб "Барыс" обыграл на выезде китайский "Куньлунь" и исключил для себя возможность дуэли с казанским "Ак Барсом" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Некоторые подробности изменений в таблице Восточной конференции - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичный клуб после 59 игр набрал 69 очков и обеспечил себе запас в три балла от нижегородского "Торпедо", которое замыкает топ-8. Аутсайдеры в гонке неудачно съездили в Челябинск, где на три шайбы "Трактора" ответили только двумя голами. Решающий бросок совершил Лукаш Седлак, когда до финальной сирены оставалось всего 52 секунды (3:2).

"Трактор" набрал 72 балла и обеспечил себе пятое место за один матч до завершения регулярного чемпионата. Восьмая позиция останется за "Торпедо", ведь выиграл не только "Барыс", но и "Автомобилист". Клуб из Екатеринбурга обыграл "Сочи" (3:0) и с 68 очками оторвался от нижегородцев на одну победу. "Автомобилист" может и проиграть в следующем матче, ведь "Торпедо", если по очкам догонит, то будет проигрывать по дополнительным показателям.

Интригой остается только распределение мест между "Барысом" и "Автомобилистом". Если столичные хоккеисты проигрывают омскому "Авангарду", а соперники из Екатеринбурга победят, то казахстанцы отступят на седьмую строчку, уступая по количеству выигрышей в основное время.

Положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. "Ак Барс" - 90 очков (59 игр).

2. "Авангард" - 82 очка (59 игр).

3. "Салават Юлаев" - 81 очков (59 игр).

4. "Металлург" - 80 очков (59 игр).

5. "Трактор" - 72 очка (59 игр).

6. "Барыс" - 69 очков (59 игр).

7. "Автомобилист" - 68 очков (59 игр).

8. "Торпедо" - 66 очков (59 игр).

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Напомним, завершающий игровой день в регулярном чемпионате КХЛ пройдет 27 февраля. "Барыс" сыграет в гостях с "Авангардом", а мы предлагаем вам выбрать лучшего игрока столичного клуба на первом этапе турнира. Старт Кубка Гагарина запланирован на 2 марта.

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