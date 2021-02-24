Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Барыс" узнал предварительное расписание игр плей-офф Кубка Гагарина

Первая часть сезона завершится в ближайшие дни.

"Барыс" узнал предварительное расписание игр плей-офф Кубка Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила предварительную сетку матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Окончательная сетка первого раунда станет известна после итогового распределения мест среди участников плей-офф.

"27 февраля завершится очередной регулярный чемпионат КХЛ, после которого 16 лучших клубов вступят борьбу за Кубок Гагарина. Уже известны все клубы, вышедшие во вторую часть чемпионата.

В каждой конференции серии матчей 1/4 финала проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей - семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер посева. 

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер посева играет с наиболее низким, второй по счету - с предпоследним, и так далее.

Предварительное расписание плей-офф:

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта - сроки серий пар 2-7, 3-6;

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта - сроки серий пар 1-8, 4-5.

Вне зависимости от занятой позиции по итогам регулярного чемпионата:

- серия первого раунда плей-офф с участием омского "Авангарда" возьмет старт 2 марта;

- серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА (начинающего плей-офф дома) и "Спартака" (начинающего в гостях) начнутся в один день в связи с тем, что их домашней площадкой является "ЦСКА Арена", - говорится в тексте.

Напомним, что на "Востоке" за Кубок Гагарина, помимо "Барыса", поборются также "Ак Барс", "Авангард", "Салават Юлаев", "Металлург", "Трактор", "Автомобилист" и "Торпедо".

На данный момент "Барыс" занимает шестое место и попадает на "Салават Юлаев". До конца "регулярки" казахстанской команде осталось провести два матча - против "Куньлунь Ред Стар" (25 февраля) и "Авангарда" (27 февраля).

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
14:10
Хоккей

Канадец, капитан и Михайлис, или кто принесет победу "Барыс" в матче с аутсайдером в КХЛ
Сегодня
11:11
Хоккей

Прямая трансляция гостевого матча "Барыса" с худшей командой "Востока"
Вчера
22:52
Хоккей

"Барыс" узнал предварительное расписание игр плей-офф Кубка Гагарина
Вчера
21:55
Хоккей

Китайский триллер для "Барыса". Почему казахстанцев ждет сложный матч с аутсайдером на финише КХЛ
Вчера
16:15
Хоккей

"Ак Барс", "Авангард" и еще два варианта. Кого должен выбрать "Барыс" для старта в Кубке Гагарина
Вчера
08:18
Хоккей

У "Барыса" снова сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ
Вчера
04:16
Хоккей

"Барыс" в деле. Определились все участники плей-офф КХЛ
23 февраля
22:32
Хоккей

Отскочили от "Ак Барса". У "Барыса" сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ
23 февраля
22:14
Хоккей

Разгром в Москве и победа "Локомотива". Как Скабелка с Крикуновым прокачали "Барыс" в таблице КХЛ
23 февраля
21:35
Хоккей

"Если бы я забил, игра могла бы пойти по-другому". Найджел Доус прокомментировал победу "Ак Барса" над "Барысом"
23 февраля
21:20
Хоккей

"Надо играть получше". Форвард "Барыса" назвал ошибки команды после поражения от "Ак Барса"
23 февраля
20:52
Хоккей

"Здорово, что все-таки отыгрались". Квартальнов назвал тяжелой победу "Ак Барса" над "Барысом" и рассказал о подготовке к плей-офф
23 февраля
20:34
Хоккей

Попасть на "Ак Барс" нежелательно? Михайлис разобрал поражение и ответил на вопрос о сопернике по плей-офф
23 февраля
20:02
Хоккей

"Барыс" перед стартом Кубка Гагарина проиграл потенциальному сопернику по плей-офф
23 февраля
18:52
Хоккей

Вратарь "Барыса" Хенрик Карлссон отдал голевую передачу в матче против "Ак Барса"
23 февраля
16:37
Хоккей

"Барыс" назвал состав на матч с потенциальным соперником по плей-офф
23 февраля
16:23
Хоккей

Должен забить "Ак Барсу", или как лучший бомбардир "Барыса" попытается "продать" себя в Кубке Гагарина
23 февраля
15:00
Хоккей

Если "Барыс" обыграет "Ак Барс", или как может продвинуть победа в матче с фаворитом КХЛ
23 февраля
10:40
Хоккей

"Барыс" сообщил о возвращении лидера и ситуации в лазарете перед матчем с "Ак Барсом"
23 февраля
10:16
Хоккей

Прямая трансляция матча КХЛ "Ак Барс" - "Барыс"
22 февраля
21:19
Хоккей

"Ак Барс" отпустил матч со "Спартаком", или почему "Барыс" может успешно сыграть с фаворитом КХЛ
22 февраля
18:45
Хоккей

Спасет "Барыс" от "Ак Барса". Кто может усилить игру казахстанского клуба до старта в Кубке Гагарина
22 февраля
16:49
Хоккей

Плюс Фрэттин, минус Блэкер. "Барыс" назвал состав на последний выезд регулярного чемпионата
22 февраля
16:36
Хоккей

"Барыс" потерял ключевого защитника перед плей-офф КХЛ
22 февраля
14:35
Хоккей

Гонка с "Авто" и "Торпедо", или почему "Барыс" еще не обречен после разгрома от "Сибири" в КХЛ
22 февраля
08:10
Хоккей

"Влетел под кайфом, что ли?". Эксперт сделал прогноз на гостевой матч "Барыса" с лидером "Востока" в КХЛ
21 февраля
21:46
Хоккей

Михайлис сообщил о возвращении Фрэттина в состав "Барыса"
21 февраля
20:39
Хоккей

"Автомобилист" спустил "Барыс" на восьмое место Восточной конференции КХЛ
21 февраля
19:13
Хоккей

"Барыс" разгромно проиграл "Сибири" и не смог вернуться на шестое место Восточной конференции КХЛ
21 февраля
16:05
Хоккей

"Барыс" назвал состав на последний домашний матч "регулярки" КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика