Сегодня 21:21
 

В овертайме решилась судьба "Барыса" в матче КХЛ

В овертайме решилась судьба "Барыса" в матче КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz

Столичный "Барыс" уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz

Первый период оказался безголевым. Счет был открыт лишь в середине второго периода.

На 31-й минуте Стефан Да Коста после передачи партнера, подловил Никиту Бояркина на смещении и хладнокровно реализовал момент.

На 37-й минуте "Барысу" удалось сравнять счет. Джейк Масси бросил от синей линии, отправив шайбу в направлении ворот. Защитник Максим Осипов принял бросок на себя, однако после рикошета снаряд вылетел прямо на пятак, где первым оказался Тайс Томпсон, поразивший ворота хозяев льда.

Победитель определился в овертайме. На 56-й минуте Ярослав Бусыгин склонил чашу весов в пользу "Автомобилиста".

Таким образом, астанчане потерпели четвертое поражение подряд.

В следующем матче "Барыс" примет на своем льду "Нефтехимик". Игра пройдет 15 января. Это встречей астанчане начнут очередную домашнюю серию, состоящую из двух игр. В ее рамках столичный клуб также сыграет с московским ЦСКА (17 января).

