В клубе КХЛ оценили последствия драки в матче с "Барысом"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 23:10
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Авангарда" Сергей Звягин в интервью "Чемпионату" оценил победу над "Барысом" (4:3 ОТ) на старте Кубка Блинова в Омске, сообщают Vesti.kz.

Также он прокомментировал драку между Натаном Болье и Марком Вербой. Канадский защитник "Барыса" отправил россиянина в нокаут.

"Хорошая игра, которая развивалась по интересному сценарию. Повели 3:0, контролировали все, но короткий отрезок, когда чуть потеряли концентрацию, и сопернику удалось сравнять счет. Но здорово, что нашли путь к победе. Часто бывает, что инициатива переходит к оппонентам по каким-то психологическим причинам.

Проскуряков набегался за период: то к шайбе, то к скамейке. Мне показалось, что в эпизоде с первым голом "Барыса" шайба подскочила, я еще не пересматривал. После драки Вербы с Болье как-то потише стало на арене, и думаю, что это больше воодушевило соперника", - заявил Звягин.

Добавим, что завтра, 22 августа астанчане, в ранге действующих победителей турнира, сыграют с новосибирской "Сибирью".

Метки:
Авангард Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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