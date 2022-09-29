Официальный сайт КХЛ выбрал лучших игроков в матче с камбэком "Барыса" в Москве против "Спартака", передает корреспондент Vesti.kz. Казахстанцы отыгрались со счета 0:1, когда пропустили курьезный гол.

"Барыс" обыграл "Спартак", а главный тренер столичной команды Андрей Скабелка разобрал победную встречу.

"Свои последние матчи "Спартак" и "Барыс" завершили за пределами основного времени: москвичи в овертайме уступили ЦСКА, астанчане в серии бросков одолели "Локомотив". При этом непосредственно перед поражением спартаковцы "засушили" две игры подряд, а "барсы" шагнули еще дальше - три из четырех! Мало того, и Борис Миронов, и Андрей Скабелка в своих "сухарях" задействовали разных вратарей, поэтому встреча этих соперников рассматривалась в первую очередь в разрезе того, кто лучше справится со взломом обороны.

Дополнительный интерес представляло наличие в составе "Спартака" многолетнего лидера "Барыса" Романа Старченко. А в составе "Барыса" - пусть не многолетнего, но оставившего о себе добрую память - Юлиуса Гудачека.

Миронов, к слову, переместил Старченко из первого звена во второе; туда же отправился не игравший из-за травмы неделю Дмитрий Кугрышев, да и все остальные тройки претерпели изменения в сравнении с матчем против ЦСКА. Вернулись в состав пропустившие ту игру Захар Арзамасцев с Германом Рубцовым, они-то и взломали оборону "Барыса" - не самый сильный бросок Арзамасцева Гудачек принял неуверенно, шайба взлетела в воздух, описала дугу над Юлиусом, и от его спины залетела в ворота.

Как собираются взламывать спартаковские редуты гости, было непонятно: за первый период они нанесли всего четыре броска в створ и провели в атаке менее двух минут, тогда как "красно-белые" атаковали в три с лишним раза больше, а бросков Гудачеку досталось даже в четыре с лишним раза больше.

После перерыва астанчане заметно прибавили, и хотя по количеству бросков в створ опять уступили почти вдвое (8-14), Патрику Рибару пришлось хорошенько потрудиться, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности; Гудачек же на противоположном краю площадки ошибок тоже больше не допускал.

Третий период начался с быстрого гола Джереми Бракко - всего через 10 секунд после вбрасывания; причем хозяева успели его выиграть, зашвырнуть шайбу в чужую зону и пропустить контратаку. На этом "сухая" серия Рибара (108:48) закончилась. Еще через четыре минуты Семен Ручкин, проводивший сотый матч в КХЛ, нарушил правила, и Аркадий Шестаков, реализовав большинство, в корне перевернул ситуацию: спартаковцы уже оказались в роли отыгрывающихся.

Дальше - больше. Егор Петухов сделал счет 1:3, а Филип Вароне (в прошлом выступавший за "Барыс"), удалившись, "украл" у своей команды две важные минуты. Когда Вароне отсидел свое, Рибар уступил место шестому полевому игроку, но это ни к чему не привело", - пишет официальный сайт КХЛ и назвал лучших игроков матча.

Три звезды

Юлиус Гудачек

Пропущенный гол на его совести, но в дальнейшем действовал надежно, отразил 37 бросков.

Джереми Бракко

Нанес пять бросков в створ, забил переломный гол.

Аркадий Шестаков

Набрал 1+1, заблокировал один бросок.

"Барыс" совершил камбэк и одержал победу над "Спартаком"