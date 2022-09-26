В "Барысе" высказались о возвращении капитана команды

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 16:10
©ХК "Барыс"

Капитан "Барыса" Линден Вей может сыграть в следующем матче столичной команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. В его отсутствие в составе нашелся другой бомбардир.

Сегодня, 26 сентября, "Барыс" в Ярославле сыграет с "Локомотивом", а некоторые игроки улучшили статистику.

"Свои снайперские счета пополнили Антон Сагадеев и Джереми Бракко. Джесси Грэм продлил свою серию с набранными очками до пяти матчей. Он входит в топ-6 самых результативных защитников КХЛ.

Бракко (2+6) догнал по количеству набранных баллов Линдена Вея (5+3), который пропускал прошлый матч по медицинским причинам. Сегодня капитан "Барыса" готовится к матчу в Ярославле в общей группе", - информирует официальный сайт клуба.

Матч в Ярославле начнется в 22:30 по времени Астаны, а ранее была представлена статистика противостояния.

"Барыс" пополнился игроком с восемью сезонами в НХЛ

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