"Барыс" пополнился игроком с восемью сезонами в НХЛ

Хоккейный клуб "Барыс" подписал бывшего канадского нападающего Национальной Хоккейной Лиги Майкла Шапю, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом сообщил Instagram-аккаунт команды. Отмечается, что хоккеист подписал контракт на один сезон, до апреля 2023 года.

Шапю имеет опыт выступлений в НХЛ за такие клубы как: "Монреаль Канадиэнс", "Коламбус Блю Джекетс", "Ванкувер Кэнакс" и "Аризона Койотс". Всего в НХЛ 30-летний форвард провел 182 игры в регулярных чемпионатах и набрал 22 очка - забил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. Показатель полезности по карьере в НХЛ составил -34. В прошлом сезоне-2021/2022 канадец выступал в АХЛ за фарм-клуб "Питтсбурга", где в 57 матчах набрал 33 очка - забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу. Всего на его счету восемь сезонов в НХЛ.

Напомним, что "Барыс" после 10 проведенных матчей имеет на своем счету девять очков и занимает шестую строчку Восточной конференции Континентальной Хоккейной Лиги.

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