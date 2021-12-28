Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис рассказал о заинтересованности в переходе казахстанского защитника Ивана Степаненко, ведь тот отлично показал себя на чемпионате мира в Латвии, передает корреспондент Vesti.kz.

"С Иваном был разговор после чемпионата мира, еще в Риге. И с Борисом Анатольевичем говорили. Ивана на сборы вызывали. Но он сам изъявил желание остаться в "Бейбарысе".

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"Мы планируем подать заявку на участие в Женской хоккейной лиге, - рассказал президент "Барыса" Борис Иванищев. - На следующий сезон. Но окончательный ответ будет после Нового года. Там сейчас десять команд, а 11-ми мы хотим заявиться.

Но все будет зависеть от ситуации. Ситуация на границе создает определенные трудности, переезды. Все решится (по "Снежным Барсам" - прим. ред.) после завершения пандемии. Сейчас это все проблематично".

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Добавим, что следующий домашний матч "Барыса" против "Салавата Юлаева" пройдет 29 декабря, а ранее мы оценили шансы конкурентов на последние места в Восточной конференции. Показалось, что казахстанцы по ходу регулярного чемпионата больше потеряли, чем приобрели, ведь они лишились главной звезды.