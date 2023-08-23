Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после матча с "Авангардом" (4:3) в рамках Кубка Блинова обозначил цели своего клуба на предстоящий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Победа над омичами позволила его подопечным досрочно стать победителями турнира в Омске.

"Победы всегда важны, даже на предсезонном турнире. Это помогает ребятам осознать, что они двигаются в правильном направлении. Цель на сезон? Все знают, как мы провели сезон прошлый. Любое движение наверх будет позитивно воспринято, а дальше уже посмотрим. Конечно, хотим уверенно зайти в плей-офф", - приводит слова Скабелки "Чемпионат".

Напомним, в предыдущем сезоне КХЛ астанчане заняли последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах. Новый сезон "Барыс" откроет домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.