В "Барысе" назвали цели на новый сезон в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 23:32
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после матча с "Авангардом" (4:3) в рамках Кубка Блинова обозначил цели своего клуба на предстоящий сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Победа над омичами позволила его подопечным досрочно стать победителями турнира в Омске.

"Победы всегда важны, даже на предсезонном турнире. Это помогает ребятам осознать, что они двигаются в правильном направлении. Цель на сезон? Все знают, как мы провели сезон прошлый. Любое движение наверх будет позитивно воспринято, а дальше уже посмотрим. Конечно, хотим уверенно зайти в плей-офф", - приводит слова Скабелки "Чемпионат".

Напомним, в предыдущем сезоне КХЛ астанчане заняли последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах. Новый сезон "Барыс" откроет домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ

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