Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Бенди (хоккей с мячом) ВХЛ Женский хоккей Казахстан (Хоккей) КХЛ МХЛ НХЛ Сборные (хоккей)
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей
Комментарии

"Барыс" обыграл "Авангард" и стал обладателем Кубка Блинова

"Барыс" обыграл "Авангард" и стал обладателем Кубка Блинова
©ХК "Барыс"

"Барыс" занес в свой актив вторую победу на Кубке Блинова в Омске. На этот раз астанчане обыграли местный "Авангард" и досрочно стали победителями турнира, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу казахстанского клуба. У победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий (7-я минута), Самат Данияр (20-я), а также дубль оформил Райли Барбер (46-я, 59-я).

У проигравших отличились Рид Буше (1-я), Либор Шулак (25-я) и Иван Николишин (60-я). 

В первой игре подопечные Андрея Скабелки обыграли ярославский "Локомотив".

25 августа "Барыс" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Однако этот матч не скажется на турнирном положении казахстанского клуба, ставшего недосягаемым для всех конкурентов. Даже при равенстве очков астанчане будут опережать их по дополнительным показателям.

Добавим, что "Барыс" получил технические два очка за матч с "Салаватом Юлаевым", поскольку уфимский клуб не смог сыграть из-за похорон нападающего Родиона Амирова, скончавшегося в возрасте 21 года из-за опухоли головного мозга.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Вчера , 22:55
Хоккей
©ХК "Барыс" "Барыс" досрочно выиграл Кубок Блинова: мнение Андрея Скабелки
Вчера , 21:50
Хоккей
©ХК "Барыс" "Барыс" обыграл "Авангард" и стал обладателем Кубка Блинова
Вчера , 18:53
Хоккей
©hcbarys.kz "Барыс" назвал состав на матч с "Авангардом"
18 августа, 18:20
Хоккей
©hcbarys.kz "Барыс" назвал состав на турнир в Омске
16 августа, 15:29
Хоккей
©barber-shop.su Почему хоккеисты не бреются и откуда это пришло?
14 августа, 13:28
Хоккей
©hcbarys.kz Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Барыс" за третье место на турнире в Казани
13 августа, 11:27
Хоккей
©ХК "Барыс" Прямая трансляция матча "Ак Барс" - "Барыс" на турнире в Казани
11 августа, 20:26
Хоккей
©severstalclub.ru Скабелка объяснил поражение от "Трактора"
11 августа, 18:28
Хоккей
©ХК "Барыс" "Барыс" проиграл второй матч на турнире в Казани
11 августа, 15:40
Хоккей
©ХК "Барыс" "Барыс" назвал состав на матч с "Трактором"
10 августа, 13:34
Хоккей
©ХК "Барыс" Прямая трансляция первого матча "Барыса" на турнире в Казани
7 августа, 20:37
Хоккей
©ХК "Барыс" Казахстанский хоккеист не прошел просмотр в зарубежном клубе
29 июля, 15:30
Хоккей
©ХК "Барыс" Кевин Даллмэн высказался о возвращении в сборную Казахстана
29 июля, 10:07
Хоккей
©iihf.com Тренер российского клуба высказался о нападающем сборной Казахстана
22 июля, 17:30
Хоккей
©ХК "Барыс" "Барыс" объявил о контракте с новичком. Он уже играл в клубе
15 июля, 13:02
Хоккей
©ХК "Барыс" "Барыс" подписал контракты с двумя хоккеистами
1 июля, 12:03
Хоккей
©ХК "Барыс" Стало известно будущее Скабелки в "Барысе"
29 июня, 11:11
Хоккей
©kartinkin.net Хоккеист молодежной сборной Великобритании скончался в возрасте 20 лет
16 июня, 15:28
Хоккей
©КФХ Вратарь сборной Казахстана уехал в Канаду
15 июня, 12:16
Хоккей
©hcamur.ru Чемпион в составе "Салавата Юлаева" умер в возрасте 44 лет
14 июня, 09:39
Хоккей
©twitter.com/NHL Определился обладатель Кубка Стэнли
10 июня, 13:53
Хоккей
©"Сарыарка" Казахстанский клуб бьет рекорды по трансферам
9 июня, 09:26
Хоккей
©twitter.com/BelfastGiants Бывший вратарь "Челси" Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом
8 июня, 23:47
Хоккей
©ХК "Барыс" "Барыс" принял решение по будущему Андрея Скабелки
8 июня, 23:00
Хоккей
©instagram.com/nikitamikhailis В "Барысе" объяснили, почему не удалось сохранить главную звезду
8 июня, 17:25
Хоккей
©nhl.com Стало известно об интересе "Барыса" к хоккеисту с опытом игры в НХЛ
8 июня, 17:10
Хоккей
©ХК "Барыс" В "Барысе" сделали важное заявление
4 июня, 22:55
Хоккей
©ХК "Динамо" Несостоявшийся хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб
4 июня, 16:15
Хоккей
©ХК "Барыс" Три игрока приняли квалификационные предложения "Барыса"
1 июня, 16:11
Хоккей
©iihf.com "Сидели на жирных контрактах". Экс-тренер сборной Казахстана - о главной сенсации ЧМ-2023 по хоккею

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus