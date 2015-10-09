В "Барыс" прибыл долгожданный новичок: подробности

Стало известно о приезде в хоккейный клуб "Барыс" из Астаны нового игрока, передают Vesti.kz.

По информации "ГоловойОбЛед", в "Барыс" прибыл долгожданный новичок, защитник по амплуа. Для него уже освободили место в раздевалке клуба и скоро объявят его официально.

С огромной вероятностью, прибывший игрок - это 32-летний канадский защитник Тайлер Уотерспун, о котором сообщалось ранее.

Стоит отметить, что за свою карьеру Уотерспун провёл 30 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), выступая за клуб "Калгари Флэймз".

Ранее "Барыс" объявил об уходе канадского голкипера Оливье Родрига, который не сыграл ни одного матча из-за травмы. На его место пришёл американский вратарь Адам Шил

Сегодня, 25 сентября, "Барыс" примет на своём льду казанский "Ак Барс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, о времени и прямой трансляции можно узнать здесь.